Palermo, il gesto di Pastore: maglietta autografata a Brunori

Javier Pastore regala la maglietta autografata a Matteo Brunori. Il 13 dicembre del 2022 il fuoriclasse argentino ex rosanero aveva parlato molto bene dell’attaccante numero 9 ammettendo di conservare “bene la sua maglietta, posizionata con cura nel suo armadietto”.

L’ex fantasista del Paris Saint Germain tra le altre, aveva definito Brunori “grande bomber”. Parole di elogio per il 28enne, la cui risposta non si era fatta attendere: “Lo ringrazio, sono parole molto belle da un fenomeno come lui. Aspetto la sua maglia”. A distanza di 4 mesi, eccola arrivata. Con un video pubblicato sui canali social, il Palermo “annuncia” il regalo di Pastore all’attaccante rosanero. Maglia numero 7 e autografo. Emozioni indimenticabili per Brunori, capitano e capocannoniere della squadra con 14 gol. Un regalo unico da un giocatore speciale, che a Palermo lasciò il segno tra il 2009 e il 2011, prima di passare per 43 milioni di euro al Paris Saint Germain. Due anni intensi che lo fecero entrare nel cuore di tutti i palermitani. Anche grazie alle sue giocate i rosanero raggiunsero la finale di Coppa Italia (poi persa contro l’Inter), nel 2011. Sua fu anche la tripletta (la prima in carriera) che il 14 novembre 2010 aggiudicò il derby ai rosanero, contro il Catania, col risultato di 3-1.

