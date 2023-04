La striscia di risultati utili si ferma a Parma, al Palermo non basta Soleri. La gara minuto per minuto

52' Termina 2-1 al Tardini: vince il Parma grazie al gol di Coulibaly. Scivola fuori dala zona playoff il Palermo, a quota 42 punti. Dopo 6 gare, torna a perdere la squadra rosanero.

50' Gamba alta di Brunori: resta giù Hainaut, altro tempo perso. Ultimo giro d'orologio.

49' Destro di Masciangelo centrale, para Buffon senza problemi. Aveva palleggiato bene il Palermo.

48' Calcio di punizione per il Palermo, Pigliacelli pronto al rinvio. Una delle ultime possibilità per i rosanero.

45' Addirittura sei i minuti di recupero. C'è ancora partita.

45' Che occasione per il Palermo: perde palla Osorio, Segre lancia per Valente che stoppa e calcia a tu per tu con Buffon, ma il pallone termina alto.

41' Crossa Vido al centro dell'area, esecuzione fuori misura. Sempre impreciso il Palermo.

40' Valente chiedeva un calcio d'angolo che non c'è stato. Resta giù Delprato, Buffon lo soccorre. Ancora 2-1 per il Parma, non riesce ad rendersi pericoloso il Palermo.

38' Destro secco di Vido dai 25 metri, pallone largo.

36' Tre cambi nel Palermo: entrano Vido ed esce Saric nel Palermo. Fuori anche Buttaro per Masciangelo e Damiani per Gomes.

35' Lancio per Brunori, contiene bene Osorio il numero 9. Prova a reagire il Palermo al gol dello svantaggio.

2-1 al Tardini, ammonito Vazquez per proteste.

31' Gol di Coulibaly, ha segnato il Parma! Sinistro di Vazquez e sulla ribattuta di Pigliacelli il centrocampista crociato non ha sbagliato.

30' Cross impreciso di Valente, possesso Parma. Sempre 1-1 a Parma.

29' Entra Lancini al posto di Graves, terza presenza stagionale per il difensore di Chiari.

28' Ci prova Cobbaut di testa, pallone alto.

26' Tanta imprecisione, nessuna occasione in questo secondo tempo. Né da una parte né dall'altra.

24' Si fa male Massimi, qualche problema per il direttore di gara che si è fatto medicare a bordo campo. Rientrato subito, il gioco è ripreso.

19' Torna in campo Matteo Brunori: fuori Tutino. Fischi per l'attaccante napoletano, ex della gara.

17' Cambio nel Parma: entra Inglese ed esce Benedyczak.

15' Primo squillo del Palermo con Tutino che apre per Aurelio: cross in mezzo sul secondo palo dell'ex Pontedera che non viene raccolto a dovere.

14' Para facile Pigliacelli il cross di Zanimacchia: la palla è sempre tra i piedi del Parma, che non trova però il varco giusto.

11' Difende il Palermo adesso, alza il baricentro il Parma. Ancora 1-1 il risultato al Tardini.

9' Pericoloso il Parma con Benedyczak, che non riesce a colpire dentro l'area di rigore. Aveva sviluppato bene la manovra sul settore destro del campo la squadra di Pecchia.

7' Cartellino giallo per Bernabé per fallo su Saric.

5' Calcio d'angolo per il Parma: Vazquez dalla bandierina.

3' Guadagna fallo Saric, ottima gestione del pallone del bosniaco.

2' Pericolosissimo il Palermo: situazione di 4 contro 4 in contropiede; Saric si guarda intorno e alla fine calcia forte dai 25 metri. Pallone fuori di poco con Buffon immobile. La prima occasione è di marca rosanero.

Inizia il secondo tempo!

Secondo cambio per Pecchia: entra Coulibaly ed esce Ansaldi

48' Termina il primo tempo con la conclusione altissima di Estevez dai 25 metri. Parte meglio il Parma, risponde il Palermo fino al gol di Soleri. 1-1 al Tardini.

46' Para Pigliacelli senza difficoltà la conclusione di Estevez. Tre minuti di recupero.

45' Calcio di punizione da ottima posizione per il Parma: sempre Vazquez, ad esserselo guadagnato.

43' Valenti resta ancora giù dopo il contrasto con Soleri: esce in barella il difensore del Parma. Al suo posto Osorio.

41' GOOOL di Soleri! Pareggia il Palermo: l'attaccante romano vince il contrasto con Valenti, calcia, Buffon para sul primo tentativo ma non può nulla sul secondo. Fa 1-1 l'ex Padova.

40' Calcia Saric, pallone alto di poco: aveva mirato all'incrocio dei pali il bosniaco. Altro squillo dei rosanero.

38' Ancora una posizione irregolare di Soleri. Ancora 1-0 il risultato al Tardini. Fase di stallo del match col Palermo che sembra tramortito dal gol del vantaggio ducale.

35' Fuorigioco di Soleri, riparte da un calcio di rinvio il Parma. Doccia fredda per i rosanero, che hanno subito gol nel loro momento migliore.

32' Gol del Parma! Su calcio d'angolo (molto dubbio), Benedyczak la mette dentro col destro e batte Pigliacelli. 1-0 al Tardini.

30' Occasione per il Palermo: Tutino in verticale per Segre che a tu per tu con Buffon, da posizione defilata, calcia alto.

29' Primo cartellino giallo del match: si tratta di Gomes, centrocampista del Palermo, per fallo su Vazquez.

28' Ancora Pigliacelli con un rinvio di 70 metri pesca Tutino: lavora bene l'attaccante napoletanoche guadagna un calcio d'angolo.

26' Al volo Valente! Palla addirittura in fallo laterale, ma ancora pericoloso il Palermo. Sempre 0-0 a Parma.

24' Brutto fallo di Vazquez su Segre, calcio di punizione per il Palermo. Ha preso fiducia la squadra di Corini in questo frangente di gara.

22' Ripartenza pericolosa del Palermo, se la cava il Parma con Cobbaut che taglia la strada a Soleri.

20' Ancora pericoloso il Palermo: cross teso di Saric, ci mette una pezza Valenti. Aveva lavorato benissimo sulla catena di sinistra Aurelio e il centrocampista bosniaco.

18' Occasione per il Palermo! Rinvio di Pigliacelli, vince il duello fisico Valente che crossa in mezzo per Soleri: l'attaccante non tocca il pallone e viene atterrato giù da Valenti. Lascia correre l'arbitro.

15 Pericoloso in ripartenza il Parma con Vazquez: sinistro dell'ex Palermo alto di poco. Tutto era partito con l'errore di Soleri in fraseggio.

13' Sempre la palla incollata tra i piedi per Vazquez, che subisce fallo da Segre. 0-0 al Tardini tra Parma e Palermo.

11' Si gira bene Saric, che viene steso giù da Estevez: calcio di punizione per il Palermo.

9' Pericolosissimo il Parma sugli sviluppi di calcio d'angolo con il colpo di testa di Valenti murato da Mateju. Sulla ripartenza successiva Valente viene scalciato da dietro. Respirano i rosanero. Meglio i crociati in questa prima fase del match.

7' Prova il tiro Vazquez, devia la conclusione Segre. Ha preso campo il Parma.

4' Colpo di testa di Benedyczak alto di poco, altra buona opportunità per i padroni di casa.

3' Prima occasione per il Parma: Valenti calcia dal vertice basso dell'area di rigore, bravo Mateju ad intervenire e mettere in angolo.

2' Calcio di punizione per il Parma; se lo è guadagnato l'ex Franco Vazquez.

Inizia la partita!

Un Palermo totalmente rivoluzionato in difesa quello scelto da Corini per il match contro il Parma. In attacco confermata la coppia Tutino-Soleri, Brunori parte dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali della gara Parma-Palermo, valevole per la 31esima giornata del campionato serie B, in programma alle 14.

PARMA (4-3-3): 1 Buffon (cap.); 15 Delprato, 25 Cobbaut, 30 Valenti, 14 Ansaldi; 16 Bernabè, 8 Estevez, 24 Juric; 7 Benedyczak, 10 Vazquez, 17 Zanimacchia.

A disposizione: 22 Chichizola, 40 Corvi, 3 Osorio, 4 Balogh, 13 Bonny, 19 Sohm, 20 Hainaut, 23 Camara, 26 Coulibaly, 28 Mihaila, 45 Inglese, 98 Man. Allenatore: Pecchia.

PALERMO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 37 Mateju, 2 Graves; 30 Valente (cap.), 8 Segre, 5 Gomes, 28 Saric, 31 Aurelio; 7 Tutino, 27 Soleri.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 9 Brunori, 11 Masciangelo, 19 Vido, 21 Damiani, 42 Lo Coco, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

© Riproduzione riservata