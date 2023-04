Palermo, Corini: «Spirito buono, nonostante le assenze meritavamo di più»

“Lo spirito è sempre stato positivo nonostante le numerose assenze. Meritavamo comunque un risultato diverso”. Corini, allenatore del Palermo, orgoglioso della prova offerta dai suoi ragazzi nonostante la sconfitta per 2-1 maturata a Parma.

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico ha analizzato il secondo tempo: “Non abbiamo rischiato praticamente mai e non ricordo azioni pericolose del Parma. Lo spirito c’è ma dovevamo avere più attenzione. Abbiamo la consapevolezza di poter far male a tutte le squadre.” L’allenatore svela poi le condizioni precarie di Graves, che ha giocato con un affaticamento muscolare: “Ha stretto i denti, nonostante avesse un problema a fine primo tempo. Meritavamo sicuramente un altro risultato”.

Una sconfitta certamente pesante in ottica playoff. Adesso il Palermo è al nono posto fuori dagli spareggi promozione, ma l’obiettivo è tutt’altro che tramontato: “Abbiamo ancora carte da giocarci per entrare ai playoff. Dopo la sosta il risultato non ci ha mai accompagnato ma le prestazioni sono sempre state convincenti. Adesso abbiamo una gara col Cosenza che sarà molto difficile perché loro vengono da alcune vittorie. Abbiamo bisogno dello stadio pieno, insieme siamo più forti – ha concluso Corini - per continuare questo nostro sogno”.

