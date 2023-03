Palermo, il centrocampista Jeremie Broh rinnova fino al 2025

Ancora rinnovi in casa Palermo. Il club rosanero, infatti, ha reso noto di aver prolungato il contratto di Jeremie Broh, e lo ha fatto con una nota ufficiale. "Il centrocampista si è legato alla società di viale del Fante fino al 30 giugno 2025. A Jeremie le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge.

Broh è arrivato dal Cosenza nel 2020 e dopo una buona stagione in serie C è andato in prestito al Südtirol lo scorso anno. Protagonista della promozione in B degli altoatesini, il club rosanero lo ha richiamato a casa. Per lui 23 presenze stagionali quest'anno, di cui 12 da titolare e 11 da subentrato.

Un rinnovo meritato, dopo quello di Marconi (fino al 2024). Adesso a giorni dovrebbe essere il turno dell'ufficialità per Valente, che è stato protagonista della cavalcata verso la serie B nella scorsa stagione e alla sua prima esperienza in serie cadetta ha stupito tutti a suon di grandi prestazioni. Per lui 98 presenze in rosanero dal 2020 a oggi, condite da 17 gol e 18 assist. Quest'anno per lui 22 apparizioni con 3 reti e altrettanti assist. Il capoluogo, negli anni, è diventato per lui una seconda casa.

