Nasce a Palermo la Nazionale del Mediterraneo: fra i giocatori c'è Ciccio Galeoto

Sport e solidarietà. Un connubio che l’associazione sportiva dilettantistica Pol di Palermo avvalorerà il prossimo 6 aprile, in occasione della «Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace», con l'annuncio della nascita ufficiale della «Nazionale del Mediterraneo» di calcio.

L’idea fa parte del progetto internazionale «Seeds of Peace» siglato il 21 settembre del 2018 al Senato in occasione della «Giornata Internazionale della Pace». In Sicilia la sede principale della Nazionale, il cui scopo sarà di dare un contributo al dialogo e alla cooperazione nel Mediterraneo in favore del processo di pace, sviluppo e comprensione.

«In questo, i valori universali dello sport, dell’arte, della musica e del multiculturalismo che promuoviamo, sono di per sé, volano di valori e ddialogo - affermano Rosa Russo e Christelle Ollandet, rispettivamente rappresentante ufficiale e vice presidente dell’Asd Pol -. Lo sport, linguaggio universale, riesce ad attirare partecipanti, spettatori e volontari a prescindere da barriere nazionali, religiose, culturali o politiche».

Ricco il planning degli impegni della «Nazionale del Mediterraneo». Si parte il 16 maggio, in occasione della «Giornata Mondiale del vivere insieme in pace», quando presso il centro sportivo della Asd Fincantieri a Palermo, si svolgerà un torneo calcistico tra scuole calcio e comunità straniere del capoluogo isolano. Il 21 maggio, in occasione della «Giornata internazionale per la diversità culturale», presso il Comune di Ficarazzi, è in programma una giornata di sport, cultura e incontri. La stessa Giornata promossa annualmente da Papa Francesco e che vorrà essere un’occasione di interscambi culturali. Il 3 e 4 giugno, in occasione della «Giornata nazionale dello sport», a Roma esordio ufficiale della nazionale che annovera ex giocatori professionisti e dilettanti di tutte le nazionalità. Tra gli italiani, ci saranno Ciccio Galeoto, Elvis Abbruscato, Ciro Capuano e l’ex centrocampista del Cagliari, Claudio Pani. L’incarico di commissario tecnico della Nazionale è stato affidato all’allenatore professionista Uefa Pro Ignazio Argiolas.

