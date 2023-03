Palermo, alti e bassi tra i giocatori ceduti in prestito: brillano Silipo e Marong

Fra agosto e gennaio un organico rivoluzionato per il Palermo, con tanti giocatori mandati in prestito a giocare altrove. La lista è lunga e comprende Peretti, Marong, Mauthe, Devetak, Doda, Silipo, Fella e Crivello più Stoppa che tuttavia è ancora di proprietà della Sampdoria. Non tutti però hanno tratto beneficio dalla partenza, c'è chi ha trovato poco spazio e chi invece è riuscito a brillare.

Se per i più anziani come Crivello e Fella le difficoltà non mancano, tra i più giovani stanno giocando con continuità e buon rendimento Silipo, Devetak, Marong e Mauthe. Qualcuno potrebbe rientrare in rosanero, per altri magari si andrà avanti col rinnovo del prestito o la cessione definitiva.

Fra chi potrebbe tornare alla base c'è Andrea Silipo, in prestito da inizio stagione alla Juve Stabia, in C: in 26 presenze ha realizzato 4 gol e diverse prestazioni con piena sufficienza in pagella. Ancora in ombra, invece, Giuseppe Fella, in estate è passato al Monopoli, sempre in serie C, dove finora non sembra brillare particolarmente: 29 presenze e solo 2 marcature.

Poco spazio per Roberto Crivello che da gennaio veste la maglia del Padova, dove ha collezionato solo 8 presenze. Difficoltà anche per Massimiliano Doda, a gennaio passato all’Imolese, in C, dove ha giocato appena due partite, e per Manuel Peretti che alla Recanatese ha trovato posto in campo solo sei volte.

Va meglio invece per Mladen Devetak che gioca nella Viterbese, in serie C, e da gennaio ad oggi ha collezionato 13 presenze condite anche da un gol nell’ultima partita. Buona l’esperienza di Bubacar Marong passato a gennaio alla Gelbison, dove ha collezionato 11 presenze con prestazioni che lo hanno visto spesso protagonista. Il giovane Enrico Mauthe è l’unico mandato in prestito in serie D, alla Sambenedettese: da inizio campionato il centrocampista ha fatto bene ed è andato in campo 20 volte.

