Parma-Palermo, assalto ai playoff: da Vazquez a Tutino, è anche la sfida degli ex

Sabato allo stadio Tardini non solo un un big match ma una rimpatriata per tanti rosanero. Parma-Palermo, in programma sabato primo aprile alle ore 14:00 alla ripresa del campionato, in quello che sarà il 31esimo turno della stagione, non è soltanto una gara di cartello che mette in palio punti pesanti per la zona play off, ma anche l'occasione per ritrovarsi, per tanti giocatori, da una parte e dall'altra.

La gara del Tardini segna la ripresa del campionato, in un finale che si annuncia avvincente con diverse squadre che si contenderanno i posti utili agli spareggi promozione. Forse gli ultimi quattro, considerando il distacco di Frosinone, Genoa, Bari e Südtirol. E il match di Parma sarà un ritorno a casa per tanti rosanero che in passato, chi più chi meno, hanno indossato la maglia dei ducali: Pigliacelli, Brunori, Broh, Stulac e Tutino. Fra gli avversari impossibile dimenticare Franco Vazquez, che dopo una parentesi importante all'estero è tornato in Italia e rappresenta oggi sicuramente l'uomo di spicco della squadra di Pecchia.

Gennaro Tutino, arrivato in casa rosanero proprio dal Parma, in una recente intervista ha spiegato che ha scelto Palermo per ragioni di tipo tattico, dopo un anno e mezzo in cui veniva schierato in un ruolo a lui poco consono e poco funzionale alle sue caratteristiche. Nel club emiliano ha collezionato 44 presenze e ha realizzato 7 gol.

In fatto di presenze, nonostante non sarà della gara per infortunio, Leo Stulac è il secondo di questo speciale elenco di ex: arriva al Parma, in serie A, nel giugno del 2018 per una cifra intorno a 1,3 milioni di euro, colleziona 26 presenze e nessun gol prima di essere ceduto definitivamente all’Empoli.

Jérémie Broh invece nasce a Parma, fa tutta la trafila dai pulcini alla prima squadra e debutta in serie A nel maggio 2015, sostituendo Antonio Nocerino, altro ex rosanero. Ma il Parma va incontro al fallimento ed il giocatore passa al Sassuolo. Quella resterà l’unica presenza in maglia ducale.

Anche il capitano del Palermo, Matteo Brunori, ha un passato al Parma ma più virtuale che concreto: nell'estate del 2018 viene acquistato ma subito girato in prestito all'Arezzo in serie C. Nella stagione successiva torna al Parma ma viene nuovamente girato in prestito, questa volta al Pescara in serie B.

Discorso più o meno simile per il portiere rosanero Mirko Pigliacelli, che inizia la carriera nelle giovanili della Roma con cui vince il campionato Primavera nel 2011 e poi passa in serie A al Parma, quando però, nella stessa estate, del 2011 viene girato in prestito in serie B al Sassuolo. Nessuna presenza con la maglia del Parma prima della sua lunga carriera in diversi club.

