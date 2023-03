Il Pisa teme il Palermo. Mister D'Angelo: "Da gennaio i rosa sono più forti, sarà una gara tosta"

"Il Palermo è una buonissima squadra con una società solida alle spalle, con un tecnico preparato. Hanno fatto innesti importanti, sarà una partita difficile". Parola di Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, alla vigilia del match casalingo contro il Palermo.

L'allenatore ha ammesso di temere i rosanero ma allo stesso tempo ha chiesto ai suoi di non snaturarsi troppo: "Loro sono molto bravi quando hanno la possibilità di ripartire molto velocemente. Anche col portiere e gli esterni. Spesso attaccano col 3-5-2 e gli esterni molto larghi. Noi però non possiamo snaturarci in base all'avversario. Giocheremo sulle nostre caratteristiche, stando attenti alle loro giocate".

All'andata terminò 3-3, ora è un Palermo più forte, a detta del tecnico dei toscani: "A gennaio si sono migliorati, sarà una partita tosta, lo dicono i risultati ma anche la classifica. Loro sono una squadra che giocano a viso aperto. Non pensano solo a difendersi. Lo conosco da collega Corini, non abbiamo rapporti extracampo. Mi fa piacere che mi abbia elogiato. Lui è una persona molto seria, mi piacciono quelli come lui".

D'Angelo ha poi fatto il punto sulla condizione dei suoi ragazzi: I ragazzi stanno tutti bene dal punto di vista fisico, anche Gliozzi che si è allenato con noi in questi giorni. La scelte saranno tecniche e dobbiamo valutare il livello di stanchezza di qualcuno. Ma sono tutti pronti a partire dall'inizio". "Anche Tramoni sta bene - ha concluso poi l'allenatore -, è subentrato nelle ultime partite. A reggio Calabria ha giocato titolare e avrà la possibilità di giocare domani. Torregrossa e Caracciolo sono due giocatori fondamentali per noi e siamo contenti che finalmente possono dare il loro contributo".

