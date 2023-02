Il Genoa penalizzato di un punto per il mancato versamento dell'Irpef

La Procura Federale della Figc ha accolto la richiesta di patteggiamento del Genoa in merito ai mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre. A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il club ligure è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B.

All’amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un’ammenda di 6.000 euro. Il consenso espresso dalla Procura Federale, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il Coni, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l'adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate.

Il Genoa ha commentato l’accordo che ha portato alla penalizzazione di un punto. «Il provvedimento appena pubblicato - spiega la società - conclude un procedimento disciplinare che ha coinvolto la società a causa di una non corretta interpretazione della normativa vigente avvenuta in assoluta buona fede. Tutto si colloca all’interno del complesso ed articolato processo di ristrutturazione portato avanti con impegno e responsabilità da 777 Partners holding. Prendiamo atto della sanzione sportiva, individuata peraltro nella misura ridotta di un solo punto di penalizzazione, certi che questa non inficerà il raggiungimento dei traguardi per la stagione in corso».

