Palermo, parte il countdown alla sfida contro il Frosinone al Barbera: già venduti 3000 biglietti

Un giorno di riposo, un occhio alle altre partite della 24esima giornata e poi testa al prossimo impegno che nasconde mille sfumature. Mancano ancora 7 giorni, ma in città è già partito il conto alla rovescia per la sfida contro il Frosinone. Lo si intuisce pure dal numero dei biglietti venduti che superano già quota 3.000. La previsione è di 26.000 spettatori al Barbera e il superamento del record stagionale fatto nella sfida contro la Reggina, quando i sostenitori rosanero furono 26.164.

Contro i laziali primi in classifica la spinta del pubblico sarà fondamentale e lo stesso Corini non ha mancato di sottolinearlo in sala stampa, dopo il match perso contro il Genoa: «Guardiamo avanti e alla sfida contro il Frosinone dove sono sicuro che saremo supportati dal nostro meraviglioso pubblico». Lo stesso che ha dato una marcia in più a Brunori e compagni nel match vinto per 2 a 1 contro la Reggina di Inzaghi. Contro la capolista, che è reduce da 5 vittorie consecutive in campionato e una sola sconfitta nelle ultime 16, ci sarà bisogno certamente della spinta incessante del Barbera. Anche perché contro la squadra di Grosso non sarà una sfida banale dopo quanto successo nel 2018, la sera dei palloni in campo e della mancata promozione in Serie A.

Storia nota su cui non vale più la pena soffermarsi. Occhio invece ai match in programma oggi pomeriggio, soprattutto a Ternana-Parma, Bari-Cosenza, Cagliari-Benevento e Sudtirol-Como dove saranno protagoniste squadre che come il Palermo lotteranno per un posto ai playoff. Potenzialmente i rosanero, alla luce del ko contro il Genoa, potrebbero vedersi scavalcati da due squadre: dal Cagliari e da una tra Ternana e Parma. E agganciato dal Pisa a quota 31 punti. In cima, invece, il Bari potrebbe allontanarsi a più 5 a quota 39 e il Sudtirol a più 7 a quota 41.

