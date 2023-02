Palermo, Matteo Brunori è il primatista di presenze in campo consecutive

Lo stakanovista Brunori. Era il 21 agosto del 2021 e il Palermo ospitava al Barbera il Picerno per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. Quel giorno diede inizio ad una striscia di presenze che ancora non si è mai fermata. Al capitano del Palermo non basta andare in copertina per i suoi gol, ma anche per statistiche che esulano dall’aspetto realizzativo. L’attaccante del Palermo, infatti, è il giocatore di movimento, ancora in attività, con più presenze consecutive all’attivo, ben 73, contando anche il derby di Serie C contro il Catania, poi cancellato in quanto la società etnea fu esclusa dal campionato e quindi da non conteggiare in termini prettamente statistici.

