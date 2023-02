Palermo-Reggina, Barbera vestito a festa: c’è il nuovo record di presenze stagionale

Non siamo ancora ai livelli degli scorsi play-off, ma gli oltre 24 mila che oggi (5 febbraio) nel corso della partita contro la Reggina spingeranno dagli spalti il Palermo rendono un’idea chiara dell’entusiasmo che la città è tornata a respirare, soprattutto dopo una parte centrale di campionato avara di soddisfazioni e di pubblico. I tagliandi venduti al termine della giornata di ieri sono più di 12 mila, ai quali si aggiungono gli 11.465 abbonati: il record di spettatori, stabilito contro il Genoa con 23.643 presenze, è già stato superato e non è da escludere, con la vendita aperta fino al fischio d’inizio (ore 16.15), che ci si possa avvicinare a 30 mila.

Con i liguri a favorire l’afflusso sugli spalti erano stati l’ebbrezza non ancora smaltita dopo la promozione e la tradizione dell’avversario, stavolta invece sarà la risalita in classifica del Palermo, alimentata dalla caduta di avversarie di prestigio al Barbera: lo stesso Genoa, Parma, Cagliari e Bari, oltre al Perugia alla prima di campionato, sono tornate dalla trasferta siciliana con zero punti. L’auspicio è che lo stesso avvenga alla Reggina, anch’essa avversaria di peso e pronta a vendere cara la pelle nonostante l’assenza di tifosi al seguito, e che il clima di entusiasmo tra gli spettatori cresca ulteriormente: su quest’ultimo aspetto ci sono ottime premesse, dal momento che i biglietti a disposizione per la trasferta di Marassi sono quasi esauriti e che la prossima in casa, contro il Frosinone, è vissuta con un certo trasporto.

Che l’appello a riempire il Barbera contro gli amaranto non sarebbe rimasto inascoltato era evidente fin dalle prime ore di vendita: se il pubblico sarà la vera arma in più del Palermo, come sottolineato dal tecnico, sarà il campo a dirlo. L’obiettivo è tornare quanto prima ai numeri di maggio, quando il Barbera registrò 32 mila spettatori con Triestina e Virtus Entella e il tutto esaurito con Feralpisalò e Padova. Ma uno stadio così pieno richiama alla mente anche i tempi d’oro della Serie A, quando Corini non era in panchina bensì in campo e il Palermo navigava stabilmente nelle prime otto posizioni della classifica.

