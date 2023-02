Il calciatore palermitano Salvatore Ribaudo lascia Parma e si trasferisce al Real Avila

Il calciatore palermitano Salvatore Ribaudo, 17 anni, lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna. Il talentuoso esterno offensivo, che lo scorso anno si è messo in mostra nella Primavera del Parma, è stato acquistato dal Real Avila. Si tratta di una squadra che milita in terza divisione e che vanta stretti legami con il Real Madrid. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo.

Il palermitano è cresciuto nella Scuola Calcio “Borgo Nuovo”, è passato nelle Giovanili del Palermo, per poi trasferirsi in Emilia Romagna. Nell’ultima stagione ha militato nella Primavera del Parma disputando il campionato Primavera 2 (Girone A) e nella stagione scorsa ha fatto parte del gruppo dell’Under 18 A-B.

Per Ribaudo, che in passato è stato convocato anche in Nazionale di categoria, adesso si spalancano le porte della Spagna e debutterà in terza divisione.

