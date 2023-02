La partita Sporting Termini-Fincantieri finita a botte, scure Figc sui palermitani

Per la gara under 17 tra Sporting Termini e Fincantieri finita in rissa sabato, a Campofelice di Roccella, il giudice sportivo è durissimo. Una brutta pagina di sport che si chiude in maniera severa e triste. Decisi i provvedimenti disciplinari che la magistratura della Figc ha adottato nei confronti della società Fincantieri Palermo. La punizione prevede la sconfitta a tavolino per 0-3, l’ammenda di mille euro e l’obbligo della disputa di quattro gare a porte chiuse.

Pesantissime le squalifiche: sei i calciatori Fincantieri squalificati; uno è dello Sporting Termini. Dieci le giornate di squalifica inflitte al capitano della compagine palermitana per avere provocato la rissa. Otto turni inflitti ai tesserati della Fincantieri, 5 al calciatore dello Sporting.

Sabato scorso la gara tra Sporting Termini e Fincantieri Palermo era stata sospesa sullo 0-1 al 33’ del secondo tempo.

Un servizio di Fabio Lo Bono nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi

