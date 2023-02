Dagli Usa fiori e donazioni, la figlia di Chimenti a Tony di Piazza: "Grazie per il sostegno"

Si sono svolti ieri a Matera i funerali dell'ex indimenticato attaccante del Palermo Vito Chimenti. Un ringraziamento speciale è arrivato questa mattina da parte della figlia del giocatore sul profilo facebook dell'ex presidente del Palermo Tony Di Piazza. L'imprenditore italoamericano ha inviato, tramite un fioraio di Matera, una corona di fiori in memoria di Chimenti: "Un gesto dovuto - dichiara Di Piazza a Gds - per un uomo che ha fatto la storia del club. Indimenticabile, anche per noi che viviamo lontano, la sua famosa "bicicletta", un gesto atletico che lo ha reso ancora più celebre. Grazie a Melissa Catanzaro, leader del gruppo Rosanerogirls che ci ha fatti conoscere, lo sentivo spesso al telefono - continua l'ex presidente -. Il più delle volte per commentare le partite del Palermo. Era un grande tifoso, un uomo straordinario, non solo sul campo da gioco".

Dal post che Floriana Chimenti, figlia del giocatore nativo di Bari, si intuisce, tra l'altro, che l'imprenditore non si è limitato ad inviare solo una corona di fiori: "Il bene non si dice il bene si fa. Grazie, non solo per quello che hai fatto, ma per avermi fatto sentire meno sola e abbandonata in un momento così triste - scrive la donna sul profilo di Di Piazza -. Le persone come te rendono più sopportabili i momenti difficili della nostra vita. Parlo a nome di tutti e soprattutto a nome del babbo, che oggi dal cielo sta guardando tutti noi e quello che hai fatto in questo momento di tristezza". E ad un tifoso risponde: "Non ci è stato vicino solo con i fiori, ma con opere di carità che non mi va di rendere pubbliche".

Un'usanza americana è quella di fare donazioni ad associazioni no-profit, spesso su indicazione delle famiglie dei defunti, invece di regalare fiori. Di Piazza ha voluto fare l'uno e l'altro. Oltre alla corona, infatti, l'imprenditore ha donato, in memoria di Vito Chimenti, una somma in denaro all'associazione palermitana Anirbas di Sabrina Ciulla, che ogni notte fa la ronda in città per dare coperte e pasti caldi ai senzatetto.

