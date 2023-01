Palermo, infortunio di Stulac: tornerà in campo solo a fine aprile

Una notizia attesa, una notizia che purtroppo ormai si temeva e che non arriva come un lampo a ciel sereno: perché già le avvisaglie c'erano tutte. Leo Stulac, talentuoso centrocampista del Palermo, probabilmente non riuscirà a mettere più piede in campo per questa stagione e se lo farà ciò avverrà almeno dopo il mese di aprile.

Questo dicono le indicazioni fornite dopo gli esami effettuati dal giocatore in Inghilterra. Stulac si era già sottoposto a dei controlli a Palermo poi a Roma e adesso la società ha deciso di mandare il giocatore in Inghilterra, a Londra dal prof. Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee.

Il giocatore, alla vigilia della gara contro il Brescia, aveva rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra. In seguito ulteriori indagini strumentali avevano evidenziato anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo sinistro.

Come recita il comunicato pubblicato sul sito del club rosanero: ‘’Il calciatore è stato visitato a Londra dal prof. Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un trattamento conservativo con una previsione di “return to performance” programmata per l’ultima settimana del mese di aprile 2023’’. Intanto oggi la squadra ha ripreso a lavorare in vista del match di domenica pomeriggio al barbera contro la Reggina. Gomes ha lavorato in parte con il gruppo squadra mentre Vido ha iniziato la riatletizzazione e si è sottoposto a terapie.

