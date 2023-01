Addio a Lillo Chiarenza, ex giocatore della Juventus: si è spento a Sciara a 81 anni

Si è spento a Sciara all’età di 81 anni e dopo una lunga malattia, Calogero Chiarenza. da tutti chiamato Lillo, sportivo ed ex giocatore della Juventus. Lascia la moglie Rosaria e due figli, Francesco e Antonella.

Lillo Chiarenza era figlio di emigrati originari di Termini Imerese. Con la famiglia si trasferisce a Torino nel 1954. Da sempre appassionato di sport, in particolare del calcio, nella città antonelliana inizia la sua carriera calcistica. I campi del “Filadelfia” e del “Comunale” di Torino, lo hanno visto indossare la maglia delle giovanili della Juventus, squadra con la quale ha vinto anche un Campionato Italiano.

È stato il primo della famiglia a calcare i campi di calcio agonistici, successivamente il fratello Vincenzo ha intrapreso la medesima carriera dapprima sempre con la Juventus e successivamente con altre importanti società di Serie A. tutti lo ricordano come una persona buona, mite e semplice e ha vissuto sempre circondato dall’affetto dei suoi cari.

“Hai lasciato – scrivono i figli - quel corpo stanco e rigido questa mattina. Adesso puoi correre, giocare a calcio, nuotare e andare in bicicletta. Il tuo ricordo rimane vivo in noi. Sei stato un uomo buono come pochi, onesto, dall'animo nobile e dal cuore puro come quello di un bambino. Ciao papà, tanto ci si rivede, è solo questione di tempo”.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 15 nella Chiesa Madre di Sciara e le offerte raccolte verranno devolute alla “Missione di Speranza e Carità” fondata da Fratel Biagio Conte.

