Ultimatum alla Samp per Verre: il Palermo ha pronte tre alternative

Giorni caldi per il mercato di riparazione invernale che chiuderà i battenti il 31 gennaio. La dirigenza rosanero è ancora alla ricerca di 2-3 innesti per consentire a Corini di lavorare con un gruppo che preveda due giocatori per ruolo così come richiesto dal tecnico palermitano già da tempo.

Non è un mistero che per il centrocampo il Palermo insegue Valerio Verre, ventinovenne esperto centrocampista della Sampdoria con un passato in maglia rosanero. L'accordo con il giocatore e col club in linea di massima sembra definito ma la Sampdoria prende tempo. C’è da sanare qualche pendenza fra le parti ma il Palermo ha fretta e la dirigenza rosanero sembra non più disponibile ad aspettare tempi lunghi e vorrebbe definire la trattativa nel più breve tempo possibile. L'arrivo di Verre consentirebbe inoltre a Corini di avere un giocatore in più in organico in vista della delicata trasferta di Ascoli, in programma al Cino e Lillo Del Duca sabato prossimo alle 14.

In caso di definitivo tramonto della trattativa Verre, il Palermo potrebbe puntare su un giocatore del Monza, Andrea Barberis, anche lui esperto 29enne centrocampista, in maglia rosanero nella Primavera di undici anni fa. Altre alternative sembrano portare a Leris 24enne centrocampista sempre della Sampdoria o a Molina in uscita dal Monza.

Altra esigenza è quella di portare a Palermo un difensore sinistro (Martella in uscita dalla Ternana?) anche se radio mercato indica in Nauehl Ferraresi un possibile arrivo in casa rosanero visto che il giocatore è di proprietà del Manchester City, ha giocato con l’under 21 e ad agosto è stato girato in prestito al club brasiliano del São Paulo Futebol Clube. Il 24enne difensore centrale può essere adattato anche a terzino destro ed essendo un over bisognerebbe liberare uno slot nel caso in cui dovesse arrivare uno tra Verre o un altro centrocampista. Eventualmente rimane Lancini il più vicino alla cessione o all’esclusione dalla lista.

