Palermo, Gomes riprende ad allenarsi ma è presto per lavorare con i compagni

Il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo match in programma contro l'Ascoli. Con una nota, il club fa sapere che "in seguito alla visita di controllo clinico effettuata stamattina dal dottore Massimiliano Mosca alla presenza del dottore Roberto Matracia, Claudio Gomes ha potuto riprendere l'attività fisica seguendo un programma di recupero personalizzato".

Un piccolo risentimento muscolare invece per Davide Bettella, che ha terminato prima dei suoi compagni, a scopo precauzionale, l'allenamento. Buttaro ha invece "lavorato parzialmente in gruppo" e si avvicina dunque il suo rientro in campo. Sempre terapie per Vido che è ancora alle prese con un guaio muscolare. Il lungodegente Stulac, resterà invece ai box, con ogni probabilità, fino al termine della stagione.

Il Palermo è arrivato alla fase cruciale del campionato e vuole contare su tutti i suoi effettivi per cercare di entrare tra le prime 8 della serie B. In vista del match contro l'Ascoli, in programma sabato 14 gennaio alle ore 14, Corini non avrà sicuramente a disposizione Claudio Gomes, mentre c'è ottimismo per Bettella e Buttaro.

© Riproduzione riservata