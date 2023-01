Palermo, Gomes operato per la riduzione della frattura alla mano

Il centrocampista francese Claudio Gomes è stato sottoposto a intervento chirurgico alla mano sinistra per la riduzione della frattura del terzo e quarto metacarpo. Il calciatore è stato operato all’Ospedale Villa Sofia di Palermo dal dottor Massimiliano Mosca e dalla dottoressa Lorena Bellia alla presenza del responsabile sanitario rosanero Roberto Matracia. Non è stata comunicata la prognosi dell’intervento che è perfettamente riuscito. Gomes lunedì prossimo si sottoporrà a una visita di controllo che dovrebbe chiarire i tempi di recupero. Il calciatore ovviamente sarà indisponibile per la partita di venerdì sera al Barbera alle 20,30 contro il Bari.

Salterà la partita anche l’attaccante Luca Vido che ha riportato la lesione distrattiva al grande gluteo destro. Il giocatore ha già iniziato il lavoro con i fisioterapisti. Buone notizie per Corini, infine, da Marco Sala. Il terzino sinistro si era fermato per un risentimento muscolare, ma oggi pomeriggio ha lavorato regolarmente in gruppo con il resto della squadra a Boccadifalco dove Corini ha fatto svolgere un allenamento su esercitazioni tattiche e situazioni da palle inattive.

