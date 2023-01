Palermo, Giovanni Gardini nuovo amministratore delegato del club

Il Palermo promuove Giovanni Gardini nel ruolo di amministratore delegato. Il dirigente era già pienamente inserito in società come direttore generale, ma adesso la sua funzione sarà duplice.

Ad annunciarlo lo stessp club rosanero tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Giovanni Gardini - si legge - è stato nominato Amministratore Delegato del Palermo FC, mantenendo anche il ruolo di Direttore Generale del club. A Gardini le congratulazioni da parte di City Football Group, del Presidente Mirri e dell’intera famiglia rosanero". Una promozione che è manifesto dell'importanza di Gardini all'interno del club di viale del Fante, lui che aveva già ricoperto il ruolo di direttore generale con Hellas Verona, Lazio e Inter, ma mai quello di Ad.

"Scriveremo insieme una nuova storia di successo per la squadra e per i suoi tifosi, che meritano gratificazioni sempre più grandi", aveva detto al suo arrivo in rosanero. La storia, può adesso continuare, ma con una doppia veste.

