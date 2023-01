Vialli, il cordoglio del Palermo e degli ex rosanero: «Grande uomo, vero campione»

«Grande uomo», «grande calciatore». Sono le parole che più di tutte vengono utilizzate in queste ore per ricordare Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni a causa di un tumore al pancreas. L'ex attaccante ed ex capo delegazione della nazionale azzurra in queste ore viene ricordato da tanti protagonisti del mondo del calcio e anche da molti ex rosanero. In una nota, il presidente del Palermo Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprimono il loro cordoglio «per la prematura scomparsa di Gianluca Vialli. Un campione che, prima da calciatore e poi da dirigente, ha sempre rappresentato l'Italia ed i valori sani del calcio in tutto il mondo».

Fra gli ex rosanero che hanno manifestato il loro dolore c'è Luca Toni, il quale scrive: «Riposa in pace, leggenda». E commenta poi la foto pubblicata da Sky Sport, iconica, dell'abbraccio tra Vialli e Mancini dopo la vittoria dell'Europeo nel 2021: «Tra le immagini più belle dell'Europeo, se non la più bella».

Anche Simone Barone, al Palermo tra il 2004 e il 2006, ha voluto ricordare il 58enne scomparso dopo aver combattuto per 5 anni contro un cancro. Una foto, nessuna parola o commento. Uno scatto, postato nelle sue storie di Instagram, che lo ritrae con le braccia aperte verso il cielo dopo la finale di Wembley. E poi, tra le conoscenze del calcio siciliano, anche il palermitano Totò Schillaci, che si è affidato ad Instagram per ricordare il campione d'Europa con la maglia della Juventus: «Non ci sono parole per descrivere questo momento. L’unica cosa è trovare nel tempo, ricordi e legami che non può portare via nessuno, nemmeno la morte. Non so dove tu sia ora che sei andato via, ma so per certo dove resterai per sempre. Non ci sono parole, grazie di tutto compagno». Il bomber palermitano fu il protagonista ai Mondiali di Italia '90, quelli delle «notti magiche» cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, un'edizione della Coppa del Mondo che Vialli aveva sognato di vivere da primattore.

Tra i giocatori passati da Palermo che oggi ricordano Vialli c'è anche Alberto Brignoli. L'ex portiere dei rosanero ha postato un lungo messaggio pubblicato dalla pagina «Romanzo calcistico», in cui si legge: «È tempo della gratitudine nostra, per te. Addio Gianluca».

Anche il Messina ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Vialli con un post su Instagram: «Il Messina partecipa al dolore del calcio italiano per la scomparsa di Gianluca Vialli, esempio di lealtà ed attaccamento ai colori azzurri».

© Riproduzione riservata