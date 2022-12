Dybala, u picciriddu diventa campione del mondo: il Palermo si congratula sui social

Paulo Dybala campione del mondo con l'Argentina. Ne è passato di tempo da quel 2012 quando u picciriddu approdò nel Palermo. Una scommessa di Maurizio Zamparini che presentò il ragazzino al Renzo Barbera accanto a se, come un padre che indica al figlio la strada da seguire. E ne ha fatta tanta di strada la Joya, dai rosanero alla Juventus dove ha vinto scudetti e diverse Coppa Italia per poi essere "abbandonato" dalla Vecchia Signora, un addio doloroso per u picciriddu che quest'anno si è accasato alla Roma dimostrando ancora tutto il suo talento. E ieri, il sogno di ogni calciatore: vincere la Coppa del Mondo, un trofeo che vede anche la sua firma, nella finale tra Argentina e Francia finita 3-3 ai tempi supplementari e vinta da Messi e compagni ai rigori. Dybala ha preso il pallone tra le mani, si è diretto sul dischetto e ha calciato il secondo rigore, segnandolo.

“Quello che è successo oggi passerà alla storia - ha dichiarato Paulo subito dopo la vittoria -. Quello che i tifosi ci hanno dato in questo mese è stato incredibile. Vogliamo sollevare la coppa e andare a festeggiare laggiù, a Buenos Aires". La Joya non ha dimenticato al sua Roma, ringraziando il club giallorosso e chi ne fa parte per la dimostrazione d'amore, scrivendo in una Instagram Story: "Grazie Roma. Questo è anche vostro". E una dedica anche alla fidanzata che solo qualche ora prima aveva preso le sue difese contro chi diceva che Paulo aveva giocato poco. Oriana Sabatini, cantante famosissima in Argentina anche perché nipote dell'ex tennista Gabriela Sabatini e figlia dell'attrice Catherine Fulop, aveva detto: "Penso che a questo livello siano tutti super competitivi e vogliano essere in campo oltre a sentirsi felici di appartenere a un gruppo così ristretto di prescelti. Paulo è una persona molto paziente, perseverante, non si arrende mai". E la Joya non si è arresa, contribuendo al successo finale della sua Argentina.

E anche il Palermo, società per la quale ha giocato dal 2012 al 2015, gli ha dedicato un messaggio sui social: “Un picciriddu campione del mondo”, scrive il club rosanero sui social dopo la finale vinta dall’Argentina ai rigori (e dopo la vittoria del Palermo contro il Cagliari). “Congratulazione Paulo, congratulazioni Argentina”.

E c'è chi, come Ezio Greggio, ha voluto ricordare il suo passato juventino: ”Entra, gioca 3 minuti, toglie una palla da goal a Mbappé e segna il rigore. Paulo sempre nei nostri cuori bianco-neri”.

