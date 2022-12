Il Palermo indica ai tifosi del Cagliari percorsi ad hoc per scongiurare scontri

Il Palermo ha diffuso una nota rivolta ai tifosi del Cagliari in arrivo per la partita di domenica pomeriggio alle 18,45 allo stadio «Barbera» per sconsigliare l’utilizzo di accessi diversi rispetto a quello del settore ospiti in piazzale dei Matrimoni. Il club rosanero non lo sottolinea, ma la scelta arriva dopo l’imboscata fatta dai tifosi del Palermo a quelli del Como a bordo di due minivan all’altezza della zona del prefiltraggio di viale del Fante nella zona di via del Carabiniere nell’ultima partita casalinga giocata dai rosanero lo scorso 8 dicembre. In quella occasione gli ultrà di casa durante la partita hanno rivendicato l’azione con i cori «A Palermo non si passeggia».

«Si sensibilizza la società ospite - si legge in una nota pubblicata dal Palermo sul sito ufficiale - di comunicare ai tifosi cagliaritani in arrivo a Palermo di attenersi scrupolosamente all’itinerario indicato per raggiungere il settore ospiti a loro dedicato in piazzale dei Matrimoni. Si invita ad evitare gli accessi da piazza Giovanni Paolo II, via Cassarà, piazza Leoni, via del Carabiniere, piazza Salerno, viale del Fante in quanto destinati all’ingresso dei tifosi locali. Infine si raccomanda in caso di noleggio di mezzi con conducente o taxi di comunicare agli autisti il percorso indicato».

© Riproduzione riservata