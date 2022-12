Caso D'Onofrio, il figlio di Mattarella difenderà il capo degli arbitri Trentalange

C'è anche il professor Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, nel collegio difensivo di Alfredo Trentalange, il presidente dell'Aia finito nell'occhio del ciclone per i suoi rapporti con l'ex capo della procura arbitrale Rosario D'Onofrio, arrestato per narcotraffico.

L'audizione del presidente dell'Aia, in mezzo al guado dello scandalo, non è ancora stata fissata ma si svolgerà quasi certamente in questa settimana. E a seguito della chiusura delle indagini del procuratore federale Figc, Giuseppe Chinè, sulla vicenda D'Onofrio, in cui sarebbero emersi «comportamenti disciplinarmente rilevanti» del presidente dell’Associazione italiana arbitri, Trentalange, ha nominato quali suoi difensori appunto Mattarella, Avilio Presutti e Paolo Gallinelli.

Mattarella, 54 anni, laureato in Giurisprudenza a Palermo, non è nuovo alle questioni di diritto sportivo. In passato si è occupato della vicenda dell'esclusione del Chievo e della nattaglia legale sull'indice di liquidità collegato all'ammissibilità ai campionati per conto della Lega di Serie A, riportando in quell'occasione un successo davanti al Collegio di garanzia presso il Coni.

