Palermo, dodici Daspo ai tifosi per la rissa durante la partita con il Sudtirol

Il questore di Palermo ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti sono scattati dopo la rissa scoppiata tra due fazioni della stessa tifoseria rosanero nel corso della partita Palermo-Sudtirol, disputata al Barbera lo scorso primo ottobre e vinta dagli ospiti per 1-0.

Le due fazioni si sono scontrate durante l’incontro nel settore Curva Nord. Dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo si vedevano giovani tifosi che si sono colpiti a vicenda sferrando calci e pugni, anche di cinture e aste di bandiere. La Digos ha denunciato in stato di libertà alla procura e a quella per i Minorenni, i responsabili accusati del reato di rissa aggravata. Più dura la diffida del questore nei confronti del leader di una delle due frange della tifoseria organizzata, allontanato dagli impianti sportivi per tre anni.

© Riproduzione riservata