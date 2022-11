Benevento - Palermo è scontro salvezza: vietato perdere per non ripiombare al penultimo posto

Benevento - Palermo in programma domenica pomeriggio alle ore 18:00 allo stadio Vigorito è oggi (anche questo contro le previsioni di inizio stagione) uno scontro salvezza delicatissimo.

Che sia un match importante e fondamentale per la stagione delle due squadre, lo dice la classifica che vede le due squadre appaiate a 15 punti con i rosanero che, soltanto per la differenza reti, in questo momento andrebbero a disputare lo spareggio salvezza. Ma c'è un particolare che finora non è stato sottolineato e cioè che a prescindere dai tre turni infuocati che aspettano la squadra di Corini, il cosiddetto tour de force, la gara di Benevento può far ripiombare il Palermo al penultimo posto, cosa che era già successa alcune settimane fa gettando nello sconforto la tifoseria palermitana. Guardando infatti le partite del quindicesimo turno si evidenzia come nel caso in cui malauguratamente i rosanero dovessero uscire a mani vuote dal Vigorito di Benevento, con la concomitanza di alcuni risultati, la squadra di Corini potrebbe ripiombare al penultimo posto della classifica.

Il Cosenza, infatti, che ha gli stessi punti del Palermo e cioè 15 riceve in casa il Perugia e può andare a 18 punti o in caso di pareggio arrivare comunque a 16. In programma anche Ascoli - Como, con gli alabardati, un punto sotto i rosanero, ma che se dovessero ottenere l'intera posta si porterebbero a 17 punti. Venezia Ternana, può consentire alla squadra di Vanoli di portarsi a 15 punti e farsi preferire al Palermo in virtù dello scontro diretto vinto domenica scorsa dai lagunari. Infine derby dell'Emilia Romagna fra Spal e Modena con la squadra di Tacopina a cui basterebbe un punto per portarsi sopra il Palermo e relegare i rosanero al penultimo posto della graduatoria. Insomma a Benevento il Palermo quantomeno deve provare a non perdere.

© Riproduzione riservata