Palermo, con il Benevento Corini recupera Marconi: ancora assente Saric

Leccarsi le ferite e ripartire subito. Anche perché, ormai, non si può più dire che serve tempo. Benevento-Palermo in programma domenica 4 dicembre alle 18 allo stadio Vigorito, vedrà di fronte due squadre con diverse assenze. Soprattutto tra i campani il tecnico Cannavaro dovrà fare a meno di alcuni elementi fra cui l'ex rosanero Glick, impegnato al mondiale con la nazionale polacca, ma anche Veseli e l’esperto Ciano.

Contro il Palermo non ci sarà sicuramente anche Karic che ha rimediato il quinto cartellino stagionale e andrà sicuramente in squalifica. Cannavaro proverà a recuperare Schiattarella che è uscito malconcio dalla trasferta di Reggio Calabria così come forti dubbi ci sono anche sulla presenza di Tell.

La squadra campana ha ripreso oggi la preparazione con un allenamento mattutino. Doppia seduta invece domani mentre giovedì la preparazione proseguirà proprio allo stadio Vigorito, che vedrà gli uomini di Cannavaro lavorare anche venerdì e sabato prima della partenza per il ritiro di Venticano.

Fra i rosanero Corini recupera lo squalificato Marconi ma deve fare sicuramente a meno di Saric e del lungodegente Elia. Da valutare in questi giorni anche le condizioni di Buttaro e di Bettella, questo’ultimo ha lasciato anzitempo il campo contro il Venezia per un trauma cranico: ieri però il giocatore ha effettuato una TAC che ha dato esito negativo e quindi le sue condizioni per la trasferta di Benevento comunque andranno rivalutate. Infine anche Vido, che nel riscaldamento con i lagunari ha accusato un risentimento muscolare, andrà valutato nelle prossime sedute d’allenamento.

