Una sciarpa rosanero al collo di Ibrahimovic, Friscia e Lipari gli fanno firmare il contratto con... il Palermo

Ibrahimovic al Palermo, l'attaccante ha firmato il contratto. Il siparietto è andato in onda stasera a Striscia la Notizia, complici i due conduttori, entrambi palermitani, Roberto Lipari e Sergio Friscia. L'asso svedese è stato ospite del tg satirico di Canale 5, dove ha promosso la riedizione aggiornata del suo libro, Adrenalina. Dopo avere lanciato qualche servizio e avere scherzato con i due comici siciliani, al momento dei saluti, Friscia ha chiesto un autografo sul libro. Zlatan ha firmato, ma a sorpresa il conduttore ha tirato fuori il contratto. Ibrahimovic ha firmato per il Palermo, hanno detto esultanti i due e Lipari ha preso una sciarpa rosanero e l'ha messa al collo del fuoriclasse campione d'Italia con il Milan. Per qualche minuto i tifosi rosa hanno sognato...

