Troppo costoso raggiungere Ustica, 8 squadre rinunciano alle trasferte nell'isola

Il calcio amatoriale fa i conti con il caro prezzi e con la difficoltà delle squadre e degli atleti a raggiungere l’isola di Ustica. A pochi giorni dalla seconda giornata del campionato di terza categoria otto società regolarmente iscritte con una lettera alla delegazione della Figc di Palermo hanno comunicato che non disputeranno la partita in trasferta contro l’Ustica perché le spese da affrontare per la trasferta sono insostenibili per una squadra dilettantistica di terza categoria.

A firmare la nota sono la polisportiva Ficarazzi, la Calcio Rangers, Asd Atletico Stella D’Oriente, la Prato Verde, la Colomba Bianca, Real Phoenix, Rokkalia, e Lercara. Le società di calcio chiedono alla federazione di intervenire.

