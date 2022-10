Altra tegola per il Palermo, trauma distorsivo al ginocchio per Elia: i tempi di recupero

Ancora brutte notizie per i rosanero. Il Palermo, infatti, almeno fino a metà novembre dovrà fare a meno del classe ’99 Salvatore Elia, da quest’estate in prestito dall’Atalanta. Il calciatore rosanero era uscito in barella domenica scorsa durante il match casalingo contro il Cittadella. Il club di Viale del Fante ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, l’entità delle indagini strumentali.

‘’Salvatore Elia, in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato domenica scorsa contro il Cittadella, si è sottoposto ad indagini strumentali, che dovranno essere ripetute a causa della presenza di edema e versamento articolare.

Il numero 77 rosanero, inoltre, nei prossimi giorni sarà visitato anche dallo Staff Medico dell'Atalanta BC, società proprietaria del calciatore’’.

Dunque un’altra assenza importante per Corini che, ancora una volta per quest’anno dovrà schierare nuovi interpreti dal primo minuto nella prossima gara di Modena, in programma sabato prossimo. Ancora non è chiaro quanto dovrà stare fuori Elia, ma si teme che la sua assenza dal terreno di gioco non sarà breve.

