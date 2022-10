Palermo, Corini spera di recuperare Elia per il Cittadella ma si infortuna Doda

Corini spera di recuperare Elia in vista del match del Palermo contro il Cittadella (in programma domenica 23 ottobre alle ore 16:15). L'esterno offensivo ex Benevento, autore di due gol nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa, si è fatto male durante una seduta d'allenamento questa settimana. Un affaticamento muscolare, che va monitorato giorno dopo giorno.

Il recupero di Elia

Con una nota, intanto, il club ha reso noto che Elia "oggi pomeriggio al "Tenente Onorato" di Boccadifalco ha svolto una prima parte della seduta insieme al resto della squadra, effettuando una esercitazione tattica, ed ha poi proseguito con un lavoro differenziato programmato".

L'infortunio di Doda

L'allenatore del Palermo perde anche Doda, che ha abbandonato la partitella in allenamento in seguito ad un trauma contusivo all'avanbraccio destro. Peretti, infine, si è allenato interamente con il resto del gruppo. Per il resto, Corini avrà tutti a dispozione per la prossima sfida al Cittadella. Domani, prevista ancora una doppia seduta d'allenamento. Sabato rifinitura e domenica in campo con l'obbligo dei tre punti. Decisivi per la classifica e per il futuro stesso dell'allenatore sulla panchina.

© Riproduzione riservata