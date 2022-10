Palermo, riprendono gli allenamenti: problemi muscolari per Sala, Segre a parte

Dopo la consueta domenica di riposo (e, in questo caso, anche di riflessione) il Palermo è tornato oggi a svolgere la sessione pomeridiana del lunedì. La settimana è inizia con la stessa routine di sempre: durante la prima parte del pomeriggio intenso lavoro atletico, in seguito seduta tattica ed esercizi palla al piede. Poche, in realtà, le novità rilevanti.

Nel caos tecnico-tattico di questi ultimi match, Eugenio Corini adesso si trova costretto a dover sperimentare nuovi interpreti. Se prima era un’ipotesi, oggi è necessario. Sguardo al centrocampo, dove Damiani potrebbe tornare a partire dal primo minuto e in difesa, dove si dovranno definire i terzini titolari. In attacco verosimilmente cambierà poco, eccezion fatta per Valente, possibile sostituto di Elia nel match di sabato prossimo contro il Pisa. Nel pomeriggio è arrivato anche il report clinico dalla società rosanero su Sala e Segre, i quali avevano avvertito dei fastidi muscolari durante il match perso contro la Ternana lo scorso sabato pomeriggio.

Marco Sala, oggi al Policlinico di Palermo dal prof. Cimino, si è sottoposto ad una indagine strumentale che ha evidenziato una distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Il numero 3 rosanero ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.

Jacopo Segre, in seguito al trauma contusivo di sabato scorso ha svolto e svolgerà anche domani un lavoro differenziato programmato. L’allenamento di domani pomeriggio al Tenente Onorato sarà aperto alla stampa con ingresso collettivo alle ore 15.50.

