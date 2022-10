Palermo, sospiro di sollievo per Elia: esclusi infortuni gravi ma la Ternana è a rischio

Il Palermo rischia di non avere a disposizione Salvatore Elia per il prossimo match di campionato contro la Ternana. L'esterno ex Benevento era uscito per infortunio nel secondo tempo della sfida casalinga contro il Sudtirol, dolorante al ginocchio. Gli esami clinici hanno fortunatamente escluso lesioni meniscali e legamentose. "Il numero 77 rosanero - si legge nel comunicato del club - a partire dalla seduta odierna svolgerà un lavoro differenziato e verrà valutato giornalmente in vista della gara di sabato prossimo a Terni".

Al suo posto, eventualmente, scalpita Valente, che è entrato nell'ultimo impegno dei rosanero proprio al posto di Elia. L'altro indisponibile è Accardi, che ha iniziato da poco ad allenarsi in gruppo. Il terzino palermitano potrebbe tornare di nuovo nella lista dei convocati per la trasferta di Terni, ma verrà valutato quotidianamente fino a venerdi quando la squadra partirà per l'Umbria. Per il resto Corini potrà contare sull'intero organico.

Anche Saric, non schierato contro il Sudtirol perchè non al meglio dopo il ritiro con la Nazionale bosniaca, è pronto questa volta a scendere in campo dal primo minuto. Ampiamente recuperato anche Jeremie Broh, già convocato contro gli altoatesini nel match perso per 0-1. Corini è tornato a lavoro, intanto, da questa mattina sul campo del Tenente Onorato. Nel mirino la gara contro Lucarelli e la sua Ternana, reduce da 3 vittorie in campionato nelle ultime 3 giornate. Una sfida in cui Brunori e compagni dovranno mettere in vetrina una reazione convincente dopo le 4 sconfitte rimediate nelle ultime 5 settimane di campionato.

