Gomes dal Manchester City al Palermo: "Qui per aiutare la squadra"

“A Palermo mi sento un po’ a casa. Ho visitato la città e mi piace, darò il massimo per questi colori”. Tempo di presentazioni per Claudio Gomes, che ha parlato in conferenza stampa.

“Ancora con l’italiano ho qualche problema - ha continuato il centrocampista francese -. Spero di impararlo velocemente ma i ragazzi comunque mi stanno aiutando molto e parlano inglese. L’accoglienza di Corini è stata ottima. Le sue idee mi piacciono”.

Gomes ha poi parlato della trattativa lampo che lo ha portato in rosanero e delle difficoltà del campionato: “Mi sono accordato subito col Palermo ed è stato fatto tutto velocemente all’ultimo giorno di mercato. Questa Serie B è difficile, ci sono squadre forti e il livello è molto alto. In Italia il calcio è più tattico e intenso, mentre in Francia o in Inghilterra è più fisico”.

Sul ritiro a Manchester ha poi detto: “Ho fatto da guida ai miei compagni perché già conoscevo il posto. È stata un’esperienza fantastica sia dentro che fuori dal campo”. Claudio Gomes ha poi spiegato il suo ruolo: “Sono un centrocampista che corre, servo a dare equilibrio e nella lettura del gioco. Mi piace difendere ma devo migliorare in attacco. Dobbiamo conoscerci meglio noi centrocampisti e avere sempre più connessione. È importante per noi. Facciamo il massimo per ottenere risultati”.

Poi ha concluso: “Ho visitato la città. Mi piace tanto e sono contento. Mondello è bellissima. Il cibo? Ancora non ho assaggiato molte cose però si mangia bene, si capisce (ride ndr)”

