Serie B, 600 mila tifosi alla stadio e 150 gol: i numeri delle prime sei giornale di campionato

Alcuni numeri di un campionato davvero avvincente. Che quest'anno la serie B potesse essere un campionato ammaliante, era chiaro a tutti fin dalla stesura del calendario o dall'iscrizione delle squadre. Un torneo che ha visto al via club blasonati come Genoa, Cagliari, Venezia, Parma, Palermo, Bari o ambiziosi come il Pisa, il Frosinone, il Benevento ed il Brescia. Ed i numeri di queste prime sei giornate di campionato sembrano confermare come il campionato di quest'anno sembra davvero avere pochi precedenti rispetto al passato.

Bari-Palermo o anche Palermo-Genova sono partite che hanno fatto registrare record di spettatori per un campionato che nelle prime 6 giornate ha visto quasi 600.000 tifosi sugli spalti, con circa 150 gol segnati.

Volendo scorrere alcuni dati ci si accorge come quella rosanero è la formazione più "cattiva" del campionato con tre espulsioni di cui una diretta. La compagine che invece ha ricevuto più cartellini gialli è il Parma che ritroviamo poi al secondo posto nella classifica dei gol segnati con 11 reti: classifica comandata dalla Reggina che anche in virtù di queste cifre, è la capolista del torneo assieme al Brescia.

Il capocannoniere però non è il solito Coda ma il barese Cheddira con cinque realizzazioni e che dunque ambisce al premio Pablito, come è stato ribattezzato il titolo del capocannoniere della serie cadetta. Tra i dati qualche altro è particolarmente interessante ed è quello degli esordienti nel campionato di Serie B che sono 109. E fra loro anche il rosanero Buttaro che è l'unico del Palermo ad aver disputato tutte le partite finora giocate, senza nemmeno una sostituzione e dunque con 540 minuti sulle spalle.

