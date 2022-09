Palermo, martedì la partenza per Manchester: assenti solo Nedelcearu e Saric

Un nuovo inizio, un'occasione imperdibile. Il ritiro a Manchester sarà come essere dentro un sogno, ma reale. Il primo manifesto del capitolo City Football Group, il primo vero regalo della nuova proprietà. Un omaggio che si è concretizzato il 14 settembre, quando il Palermo tramite un comunicato ha fatto sapere che sarà ospite al quartier generale del Manchester City. Tutto vero: Brunori e compagni nelle strutture super moderne di una delle squadre più titolate al mondo. Allenata, da uno dei migliori coach al mondo: 'Pep' Guardiola.

Tutto avrà inizio domani, martedì 20 settembre: partenza alle 9 dall'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo con un volo privato e arrivo alle 12 circa a Manchester. Nessuno scalo, dritti verso la casa di De Bruyne e Haaland. Probabilmente, la prima seduta d'allenamento si svolgerà nel pomeriggio, mentre il pranzo è previsto per le 13:30. Giusto il tempo di sistemarsi e realizzare di essere davvero lì.

Non ci sarà un contatto diretto con il Manchester City, i cui calciatori saranno tutti impegnati con le proprie nazionali. Un ritiro voluto, cercato, come ammesso anche da Eugenio Corini: "Ho chiesto io di farlo e ringrazio la società per l'opportunità. Serve per conoscersi meglio e lavorare tanto su alcune situazioni tecnico-tattiche".

A disposizione del tecnico ci saranno tutti tranne Ionut Nedelcearu e Dario Saric, convocati dalle loro Nazionali. Partiranno per l'Inghilterra sia Valente che Broh ormai sulla via del recupero.

Nessuna amichevole con i Citizens, solo tanto rosanero per 4 giorni, prima di tornare nel capoluogo e preparare la sfida contro il Sudtirol. Il Palermo lascerà la struttura il 24 settembre, sempre con un volo privato da Manchester.

© Riproduzione riservata