Palermo, l'assessore Forzinetti incontra Mirri: «Sinergia tra amministrazione e pubblica e settore privato»

«Un incontro istituzionale per conoscerci». Così Giuliano Forzinetti ha definito la riunione con Dario Mirri avvenuta questa mattina. Sul tavolo tante idee e proposte ancora però da definire e su cui si mantiene il riserbo. Tanti i temi toccati, dal mondo del pallone alla pubblicità, passando dalle sinergie che inevitabilmente si dovranno creare tra l’amministrazione pubblica e il settore privato.

«Mirri - racconta l’assessore Forzinetti - mi ha esposto la sua idea di un’Accademia giovanile per calciatori». Ancora è solo un’idea, che sta cercando un suo posto nel mondo: «Non si può dire molto - ha spiegato l’assessore -, Mirri sta ancora cercando dove poter far sorgere la struttura».

Il progetto, però, sembra ambizioso e si sposerebbe benissimo con la fame di sport della città - e della regione - e, probabilmente, con i progetti del City group. Ma come detto, non si è parlato solo di calcio: «Abbiamo anche posto alcune basi per la riorganizzazione e una regolamentazione degli spazi pubblicitari - spiga ancora l’assessore -. Il 19 ci sarà un incontro con tutte le parti della città, associazione e aziende coinvolte in questo mondo».

A margine dell’incontro, si è parlato di come la città abbia ormai un’unica via da percorrere: «Se prima era possibile una scelta, ad oggi è una sola la soluzione - conclude l’assessore alle attività produttive -. Quella di creare sinergie importanti con la parte sana e produttiva dell’imprenditoria cittadina. Il Comune non ha più somme da poter spendere purtroppo. È arrivato il momento che settore privato e pubblica amministrazione collaborino per il bene della città».

