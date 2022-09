Palermo-Genoa, via alla vendita dei biglietti. Boom di abbonamenti: quasi 11.500

Il Palermo ha reso note le info e i prezzi dei biglietti per la partita di venerdì (ore 20:30) contro il Genoa di Blessin. Il match sarà valido per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B. Quattro punti per la squadra di Corini, 8 per i rossoblù. Ma i rosanero potranno sfruttare il fattore casa.

I biglietti sono già disponibili e acquistabili fino alle 20:25 di venerdì 9 settembre o comunque fino a esaurimento della disponibilità, attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket; i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (tutti i giorni dalle 9 alle 20, venerdì 9 settembre fino alle 14).

In tutti i settori dello stadio ci saranno delle agevolazioni sui prezzi per quanto riguarda le categorie over 65 e Under 18. Le curve avranno il prezzo di 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto). In gradinata sarà di 20 euro il costo nell’anello superiore (intero) e 16 euro (ridotto). In quella inferiore 25 euro (intero) e 20 (ridotto). In tribuna laterale il prezzo è di 35 euro (intero) e 28 (ridotto) mentre in quella centrale il costo è di 50 euro (intero) e di 40 euro (ridotto). In tribuna centralissima, infine, il costo sarà di 70 euro (intero) e 55 (ridotto).

Intanto, il club di viale del Fante ha anche comunicato il dato definitivo relativo al numero degli abbonati per la stagione in corso. Sono sono 11.465 i titoli stagionali emessi dal club rosanero, quota che permette al Palermo di piazzarsi, dopo il Genoa, società con più abbonati in Serie B, e ad un passo dalla top 10 della Serie A. Il presidente Dario Mirri si è detto molto soddisfatto per la quota raggiunta e ha parlato così ai microfoni ufficiali della società: "Ritrovarci tra le squadre con più abbonati nel calcio italiano è l’ennesima conferma che Palermo e il Palermo giocano un ruolo da veri protagonisti nel panorama nazionale e non solo. I tifosi rosanero sono e rimarranno sempre un patrimonio inestimabile, fondamentale per il club, sempre sugli spalti del nostro stadio in occasione delle partite ma anche nella vita di ogni giorno: chi è tifoso è tifoso sempre, e sarà sempre più partecipe e decisivo per il futuro del Palermo". I siciliani hanno superato così il precedente record della Serie D, l'anno della rinascita, quando gli abbonati erano stati 10.446.

