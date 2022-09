Serie B, i risultati della quarta giornata: un terzetto in testa alla classifica, il Palermo perde posizioni

La quarta giornata del campionato di Serie B si è conclusa con una sorpresa: la vittoria del Sudtirol a Bolzano contro il deludente Pisa, quotato a inizio stagione ma ultimo in classifica. Inaspettata, ieri, anche la sconfitta del Venezia, appena retrocesso dalla Serie A, per mano del Benevento.

Complessivamente sono state sei le vittorie, quattro delle quali ottenute dalle squadre di casa, quattro i pareggi fra cui il roboante 3 a 3 fra Genoa e Parma, partita spettacolare fra due squadre candidate alla promozione.

Dopo quattro giornate la classifica vede al comando con 9 punti la sorprendente Reggina di Pippo Inzaghi, insieme a Brescia e Frosinone. A seguire, ad una sola lunghezza, l'Ascoli e il quotato Genoa che sembra aver cominciato a mettere la marcia giusta.

Anche il Cagliari con i suoi sette punti staziona nelle parti alte della graduatoria. Osservando la classifica una riflessione si può fare anche sulle squadre appena promosse: Modena e Sudtirol stentano parecchio con tre punti in quattro partite così come anche il Palermo che si è fermato dopo due risultati positivi. Le due sconfitte consecutive hanno avvicinato la squadra di Corini alle zone basse della classifica. Sorprendente anche l'ultima piazza del Perugia appunto in condivisione con il Pisa. La squadra di Castori continua a balbettare così come si è visto al Barbera.

La classifica di Serie B dopo 4 giornate

Reggina, Frosinone e Brescia 9 punti; Ascoli e Genoa 8; Benevento, Cagliari e Cosenza 7; Bari e Parma 6; Cittadella e Spal 5; Palermo, Venezia e Ternana 4; Modena e Südtirol 3; Como 2; Pisa e Perugia 1.

