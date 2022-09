Il Palermo crolla al «Granillo» con la Reggina. La partita minuto per minuto

95' Finisce qui! La reggina batte il Palermo per 3-0. Palermo fermo ancora a 4 punti.

93' Si aspetta solo fischio finale al Granillo: Reggina pronta a festeggiare i 9 punti e il primato in classifica.

90' L'arbitro assegna 5' di recupero.

90' Gran giocata di Soleri che prova il destro a giro: pallone alto di pochissimo!

86' Cartellino rosso per anche per Bettella! Doppio giallo per l'ex Monza.

83' Bella giocata di Floriano che una trivela cerca l'assist al bacio per Brunori. E' bravo Colombi in uscita alta.

81' Corini dà spazio a Luca Vido: l'ex Perugia entra al posto di Elia. Dentro anche Soleri per Di Mariano.

80' Occasione incredibile per il Palermo con Brunori che da due passi a porta vuota aveva messo fuori. L'arbitro aveva comunque segnalato il fuorigioco.

78' La Reggina gestisce il possesso, il Palermo è sulle gambe.

75' Ci prova il Palermo con la forza della disperazione, ma con poche, pochissime, idee.

73' Gol della Reggina! Rete di Liotti su assist di Cicirelli. Notte fonda per Corini e i suoi ragazzi. Anche con l'uomo in meno, i granata sono riusciti a chiudere definitivamente il match.

Cooling break

69' Occasione clamorosa per il Palermo su calcio d'angolo! Brunori prolunga di testa e Di Mariano tutto solo prova una strana conclusione col tacco ma non riesce ad indirizzare verso la porta. Corini nel frattempo si è ridisegnato con il 4-2-3-1.

69' Corini mescola le carte: dentro Floriano e fuori Segre e Sala per Mateju

68' Cross di Stulac ma non ci arriva nessuno sul secondo palo. Brunori rimprovera il suo compagno e chiedeva più attacco alla porta.

66' Calcio di punizione per la Reggina: destro ambizioso ma largo di Cicirelli.

64' Cambio forzato nella Reggina: esce Menez ed entra Loiacono

Check finito, tutto confermato.

63' Cartellino rosso per Cionek! Colpo di scena al Granillo. Bruttissimo fallo dell'ex Palermo ai danni di Di Mariano. Check in corso da parte del direttore di gara ma la massima sanzione dovrebbe essere confermata.

61' Il Granillo adesso spinge i ragazzi di Inzaghi. Palermo in difficoltà e con poche idee.

58' Errore clamoroso di Segre in mezzo al campo e Menez fa 2-0. Nel momento migliore dei rosanero, l'ex Milan fa due finte e la mette sotto l'incrocio dei pali. Niente da fare per Pigliacelli. 2-0 al Granillo.

56' Ancora grande chance per il Palermo: Brunori a porta praticamente sguarnita calcia addosso al muro granata su assist di Elia. Il Palermo sta crescendo adesso.

55' Occasione clamorosa per il Palermo! Di Mariano stacca sul secondo palo su assist di Elia: pallone fuori di un soffio.

54' Esce dal campo Saric. Sembrerebbe essere un problema muscolare. Al suo posto Damiani. Primo cambio forzato per Corini.

53' Menez mette una palla pericolosa in mezzo, bravo Bettella ad allontanare. In difficoltà comunque la squadra di Corini.

51' Imprecisione in questa fase del match: entrambe le squadre hanno buttato via due palloni in impostazione.

49' La Reggina è partita forte come nel primo tempo, Palermo troppo timido.

47' Occasione clamorosa per la Reggina! Si muove ancora malissimo la difesa del Palermo sul lancio all'inidirizzo di Rivas, che poi serve Majer: bravo Buttaro a metterci una pezza e a deviare in angolo.

46' Brutto fallo di Segre ai danni di Camporese: calcio di punizione per la Reggina.

Inzaghi opera un cambio: Camporese per Pierozzi.

Comincia il secondo tempo.

Termina il primo tempo: 1-0 per la Reggina il parziale al Granillo. Decide la rete al 7' di Fabbian.

48' Occasione clamorosa per la Reggina con Pierozzi che calcia male a due passi da Pigliacelli. Il direttore di gara aveva comunque segnalato fuorigioco. Ripartirà il Palermo in possesso di palla.

46' Butta via palla Stulac: impreciso l'ex Empoli. Tiene ancora l'1-0 al Granillo.

45' Il direttore di gara assegna 3' di recupero.

44' Calcia forte Canotto, gran chiusura di Mateju. Si salva il Palermo.

43' Cross tagliato di Buttaro, Brunori in spaccata non riesce a ribadire in rete. Grande diagonale difensiva di Pierozzi. Palermo due volte pericoloso da quel lato.

42' Sempre pericolosa la Reggina con gli inserimenti di Menez: il Palermo fa fatica a trovare spazi.

39' Brutto fallo di Canotto ai danni di Di Mariano: cartellino giallo per il centrocampista della Reggina. Terza ammonizione fra i padroni di casa.

36' Cerca il tiro Saric, ma il pallone finisce in bocca a Colombo. Il Palermo prova a trovare varchi in questo finale di primo tempo

34' Cross di Di Mariano pericoloso! Brunori anticipato all'ultimo. Sarà angolo per il Palermo

31' Gran pallone di Bettella all'indirizzo di Elia. L'ex Benevento non trova il tempo per colpire e viene anticipato sul più bello da Di Chiara.

30' Cross forte e teso in mezzo da parte di Elia. Brunori stoppa ma non riesce a calciare.

29' Ammonito Di Chiara

28' Che occasione per la Reggina! Contropiede clamoroso non sfruttato con Menez che ha sbagliato l'assist decisivo. Era una situazione di 4 contro 1.

25' Primo cooling break del match

24' Colpo di testa di Saric e pallone fuori di poco. Occasione per il Palermo.

23' Sta crescendo il Palermo negli ultimi minuti. Adesso la squadra di Corini sta provando ad alzare il baricentro e a prendere il pallino del gioco in mano.

22' Occasione per Brunori! Prova a calciare dal limite dell'area ma il destro viene deviato. Rosanero vivi adesso,

19' Fallo di Niccolò Pierozzi su Di Mariano e cartellino giallo per il giocatore della Reggina.

18' Confermato il fuorigioco!

17' Aveva raddoppiato la Reggina! Rivas aveva scavalcato Pigliacelli con un pallonetto ma il direttore di gara ha annullato la rete per fuorigioco. Adesso consulto al Var.

15' Svirgola Di Chiara: sarà possesso di palla per Pigliacelli

13' Prova a svegliarsi il Palermo! Cross in mezzo di Elia dalla destra ma nessuno ancora una volta trova la zampata decisiva

12' Calcio di punizione guadagnato da Segre: si ripartirà da un calcio di punizione dalla metacampo dei rosanero.

8' Buttaro prova a dare la scossa per il Palermo: intercetta un pallone e si invola lungo la fascia destra. Viene poi fermato. Possesso di nuovo per la Reggina.

7' Gol della Reggina! A segno Fabbian con un colpo di testa sul quale nulla ha potuto Pigliacelli. Il Granillo è una bolgia adesso.

4' Occasione Reggina! Rivas calcia forte ma trova l'opposizione di Pigliacelli. il gioco era comunque già fermo per fallo di Menez su Nedelcearu

3' Pericoloso il Palermo! Sul settore sinistro del campo Mateju riesce a trovare spazio per il cross ma nessuno degli attaccanti è riuscito a ribadire in rete

2' Nedelceauru interrompe l'azione dei padroni di casa e riparte palla al piede! Parte bene il centrale rumeno di Corini

1' Parte subito forte la Reggina che prova a calciare due volte verso lo specchio della porta! La difesa dle Palermo è un muro è respinge

Partita iniziata

Queste le formazioni ufficiali della gara Reggina-Palermo, valevole per la 4a giornata del Campionato Serie BKT, in programma alle ore 14.00.

REGGINA (4-3-3): 22 Colombi; 27 Pierozzi, 3 Cionek, 28 Gagliolo, 17 Di Chiara; 37 Majer, 8 Crisetig (cap.), 14 Fabbian; 31 Canotto, 7 Menez, 99 Rivas.

A disposizione: 1 Ravaglia, 5 Dutu, 6 Loiacono, 9 Gori, 11 Cicerelli, 19 Santander, 21 Ricci, 23 Camporese, 24 Agostinelli, 25 Lombardi, 94 Liotti, 98 Giraudo.

Allenatore: Inzaghi.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 25 Buttaro, 48 Bettella, 18 Nedelcearu, 37 Mateju; 8 Segre, 16 Stulac, 28 Saric; 77 Elia, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Pierozzi, 3 Sala, 7 Floriano, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 23 Doda, 27 Soleri, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

© Riproduzione riservata