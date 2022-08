Nedelcearu: "A Palermo ho tanti sogni e spero anche di tornare in nazionale"

"Il mio obiettivo è sabato l'Ascoli e dopo si vedrà dove arriviamo. Penso a far di più e aiutare la squadra. Il gruppo conosce l'obiettivo, io penso solo al mio lavoro e mi impegno ogni giorno". Idee chiare per Ionut Nedelcearu, che si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi.

Il centrale rumeno è già il nuovo perno difensivo della squadra. Sull'intesa con Marconi ha ammesso: "Mi sento bene con lui, ma dobbiamo comunque crescere, anche a Bari nel secondo tempo abbiamo lasciato un po' di campo. Ma il mister lo sa e lavoriamo ogni giorno per questo".

Il passato a Crotone, le difficoltà nel nuovo campionato e le prime impressioni sulla città di Palermo, Nedelcearu ha risposto così: "Abbiamo bisogno di rinforzi perché il campionato è lungo. Per me l'impatto con la città è stato buono. Un grande stadio con un grande tifo, sono contento di essere qui. La differenza con la Serie B dello scorso anno non so quale sia, ma siamo partiti bene e dobbiamo continuare così. Dobbiamo comunque migliorare perché non abbiamo ancora fatto nulla".

Obiettivi personali chiari e un retroscena fondamentale per la sua scelta di venire nel capoluogo siciliano: "Il mio obiettivo è anche tornare in nazionale. il mio lavoro è quello di non prendere gol, poi se posso segnare e aiutare anche la squadra sono felice. Io ho parlato con Puscas (al Palermo nel 2018-2019, ndr), che è mio amico, e mi ha detto che anche lui si era trovato bene qui". E su Brunori ha infine concluso: "Voi lo conoscete meglio, è un attaccante forte che aiuta molto la squadra. Lui può sicuramente segnare tanto".

