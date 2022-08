Palermo, torna la «tessera» per le trasferte a rischio

Il Palermo lancia la Siamoaquile card, una carta fedeltà che sarà obbligatoria per partecipare alle trasferte ritenute a rischio da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

La tessera potrebbe essere già necessaria per la seconda giornata di campionato, venerdì 19 agosto, quando il Palermo sarà di scena a Bari alle 20,45. La Siamoaquile card si potrà sottoscrivere da martedì 16 alle 12 sul sito Vivaticket, avrà durata triennale e costerà 9 euro più 2 di diritti di servizio. Il Palermo ha deciso di puntare sulla card per fidelizzare i tifosi, lanciando anche un programma che prevede benefit, prelazioni e promozioni esclusive a vantaggio dei sottoscrittori secondo offerte che saranno comunicate in seguito. Una volta compilato il modulo online su Vivaticket sarà possibile ritirare la tessera al piano terra della torre nord dello stadio «Barbera» dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. In alternativa la card si può ricevere a casa entro 20 giorni dalla richiesta con spese di spedizione a carico del destinatario.

