Perugia primo avversario del Palermo: squadra da completare dopo cessioni importanti

Sarà una stagione complicata, affascinante ma complicata. Sono tante le squadre ambiziose, tante le piazze importanti e le società blasonate. Le vicende delle ultime settimane non hanno agevolato l'avvicinamento del Palermo alla prima di campionato in programma sabato al Barbera contro il Perugia, ore 20.45.

Le dimissioni improvvise di Baldini hanno creato qualche difficoltà operativa alla società che ha dovuto ben ponderare prima di affidare la panchina ad Eugenio Corini. Perché per tradizione il City Group non è abituato a cambiare allenatore di frequente ma, al contrario, ad affidargli un progetto a lunga durata. Le ultime settimane hanno decisamente rallentato diverse operazioni sia di mercato che di preparazione della partita. Tutto questo per dire che contro il Perugia, di scena al Barbera sabato sera, il Palermo non arriverà nelle migliori condizioni né con l'organico al completo.

Di contro troverà un'avversaria che nella scorsa stagione è arrivata ai playoff e probabilmente quest'anno cercherà di svolgere un campionato equilibrato. Non la migliore avversaria per la squadra di Corini sebbene quest'anno si faccia fatica a trovare una squadra debole o abbordabile. La squadra umbra è allenata dall’8 giugno 2022 da Fabrizio Castori, unico allenatore italiano ad aver scalato tutti i campionati della Figc, vincendoli tutti tranne la Seconda Categoria. Castori è anche l'allenatore in attività con più presenze in Serie B, 501. Diverse le cessioni o i fine prestito del grifo quest’estate: tra tutti, le perdite più importanti sono state sicuramente Falzerano, con il Perugia dal gennaio 2019 e con cui in tre anni e mezzo ha messo insieme 123 presenze, 7 gol e 14 assist, e Manuel De Luca, autore l’anno scorso, con i grifoni, di 10 reti in 33 presenze e che adesso è rientrato alla Sampdoria. Anche il fine prestito di Jacopo Segre (giocatore che il Palermo sta valutando da diversi giorni) ha fatto storcere il naso alla tifoseria umbra. Dell’attuale rosa diversi i profili interessanti. Tra questi l’estremo difensore Gori, abile nel neutralizzare i calci di rigori, in prestito dalla Juventus, è uno dei portieri più promettenti della cadetteria.

Spicca anche Christian Kouan, centrocampista molto forte nel pressing e nella fase di interdizione ed ex calciatore della Vigor Perconti, storica società dilettantistica romana. Dopo essere stato protagonista nella squadra capitolina, nel 2017 è stato acquistato per diecimila euro dal Perugia. Dopo molteplici prestazioni importanti ha firmato il contratto professionistico con i grifoni. In attacco si menziona Marco Olivieri, esterno d’attacco della Juventus in prestito al Perugia dal gennaio 2022. 23enne dotato di senso del gol e dalle ottime abilità fisiche.

Sicuramente gli umbri, come i ragazzi allenati da Corini, devono ancora porre mano sul calciomercato. Diversi sono i rumors degli ultimi giorni: si parla molto di una possibile trattativa con Merkaj e Dembélé. Entrambi punte centrali, il primo un giovane promettente della Virtus Entella, il secondo in forza attualmente al Bandırmaspor, società calcistica turca di Bandırma.

Ieri l’ufficio stampa del Perugia ha diramato un comunicato per specificare la condizione di alcuni grifoni infortunati: Angella (infiammazione adduttore destro) e Ryder Matos (lombalgia) hanno svolto un lavoro differenziato in campo; Simone Santoro ha svolto cure fisioterapiche per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro che sarà valutato con esami clinici e strumentali nei prossimi giorni; Aleandro Rosi ha eseguito lavoro in palestra per una infiammazione dell’articolazione dell’alluce sinistro; Marco Olivieri prosegue il percorso specifico di recupero per una lesione di basso grado al retto femorale destro.

