È fatta per Corini: sarà lui il nuovo allenatore del Palermo, domani la firma

Il Palermo ed Eugenio Corini hanno trovato l'accordo definitivo. L'ex centrocampista del Palermo dovrebbe firmare un biennale. La trattativa è andata avanti spedita in queste ore e proprio pochi minuti fa è arriva la tanto attesa fumata bianca.

L'ex allenatore del Brescia arriverà in città tra domani e dopodomani per la firma del contratto. Dario Mirri è stato decisivo nella scelta del tecnico ex Palermo, tra le altre (per lui sarebbe un ritorno). Non è infatti un mistero che l'attuale presidente del club rosanero abbia sempre stimato Corini soprattutto dal punto di vista umano e professionale.

Come anticipato questa mattina, era lui il prescelto. Subito dopo il tentativo andato a vuoto di convincere i dimissionari Baldini e Castagnini, il numero uno dei rosanero, insieme a Gardini (direttore generale del club), si erano messi in moto per cercare un sostituto. La prima chiamata è stata proprio quella fatta a Corini, che ha subito dato la sua disponibilità.

