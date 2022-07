Coppa Italia, per il Palermo debutto il 31 luglio con la Reggiana

Neanche il tempo di metabolizzare. Prima la promozione in Serie B e poi l'arrivo di City Football Group, adesso il Palermo deve già pensare al primo incontro ufficiale della stagione. Sarà la sfida contro la Reggiana, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia.

Una competizione che ai rosanero manca da ben quattro anni e alla quale avrebbero partecipato anche senza la vittoria dei playoff. I siciliani, ci sarebbero entrati infatti di diritto essendosi piazzati come migliori terzi della Lega Pro e in virtù della vittoria del Padova in Coppa Italia Serie C, che ha liberato uno slot proprio al club di Dario Mirri.

Si giocherà alle 21 il 31 luglio, allo stadio Renzo Barbera. Silvio Baldini e i suoi ragazzi cominceranno dunque la stagione li dove l'avevano splendidamente conclusa il 12 giugno. Contro i granata di Aimo Diana (ex Palermo), che è stato riconfermato sulla panchina nonostante l'eliminazione ai quarti di finale dei playoff contro la FeralpiSalò.

Chi vince, accederà ai 32esimi di finale contro il Torino. Un'avversaria che regalerebbe un sfida dal grande fascino e che valicherebbe oltremodo i confini della Serie B.

Il Palermo arriverà al match esattamente un giorno dopo la fine il ritiro di Boccadifalco, che inizierà domenica 10 luglio (tra due giorni). Ballano tanti nomi, la squadra è da rinforzare, ma tra 22 giorni circa si scenderà in campo. In un Barbera che avrà di nuovo voglia di cantare, come un mese e mezzo fa.

Ecco di seguito il tabellone completo del primo turno:

Sudtirol-Feralpisalò 30/7 ore 21

Bari-Padova 31/7 ore 18

Modena-Catanzaro 31/7 ore 20.30

Palermo-Reggiana 31/7 ore 21

© Riproduzione riservata