Nazionale donne, ufficializzate le 23 azzurre per l’Europeo: c’è anche la siciliana Filangeri

C'è anche un pò di Sicilia nella lista delle 23 calciatrici della nazionale italiana che lunedì 4 luglio saliranno sul volo per Manchester per l’ultima fase di preparazione in vista del Campionato Europeo, che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio.

Sciolti gli ultimi dubbi, il Ct Milena Bertolini ha infatti ufficializzato i nomi delle calciatrici che prenderanno parte al torneo continentale. Presente anche una Maria Luisa Filangeri, nata a Partinico (Palermo) il 28 gennaio del 2000, difensore del Sassuolo in Serie A. Delle 27 ragazze presenti a Castel di Sangro, non parteciperanno alla competizione continentale Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che nella giornata di ieri hanno salutato le compagne e lasciato il ritiro.

Filangeri nel 2014 approda alla Ludos Palermo con la quale esordisce nel campionato di serie B 2014-2015 contribuendo a raggiungere il sesto posto nel girone D e la conseguente agevole salvezza. La società rinuncia all'iscrizione al successivo campionato decidendo di ripartire dalla Serie C regionale, svincolando le proprie tesserate. Filangeri lascia la società rosanero con 24 presenze e 2 reti siglate.

Si trasferisce alla Nebrodi di Capo d'Orlando, squadra iscritta alla Serie B per la stagione 2015-2016. Rimane con la società orlandina per due stagioni, entrambe concluse con la salvezza, venendo impiegata in 26 incontri di campionato, 11 in quella iniziale, dove va a segno anche in 2 occasioni, e 15 nella successiva. Nell'estate 2019 si trasferisce al Sassuolo, rimanendo in Serie A. Ha fatto il suo esordio nella nazionale italiana, allenata da Bertolini il 14 giugno 2021 in occasione di un'amichevole contro l'Austria, vinta per 3-2, scendendo in campo nei minuti finali della partita.

A Castel di Sangro, intanto, si è chiuso il primo mese di raduno delle azzurre, a cui la Ct Bertolini ha concesso due giorni di riposo prima di proiettarsi sull’ultima settimana di lavoro che scatterà domani pomeriggio sul campo dello stadio ‘Teofilo Patini’. Nella tarda mattinata la nazionale è invece attesa dagli scatti per la foto ufficiale, mentre venerdì 1° luglio alle ore 17 al ‘Patini’ di Castel di Sangro andrà in scena l’amichevole contro la Spagna che precederà di tre giorni la partenza della delegazione in direzione Inghilterra.

Un’avventura che si preannuncia entusiasmante e che vedrà l’Italia alle prese con un girone complicato in cui affronterà la Francia, terza nel ranking FIFA, l’Islanda e il Belgio. Le Azzurre, che nell’ultima edizione disputata nel 2017 nei Paesi Bassi furono eliminate nella fase a gironi, inizieranno il loro cammino affrontando il 10 luglio al New York Stadium di Rotherham la Nazionale transalpina (ore 21 italiane), mentre il 14 luglio (ore 18 italiane) e il 18 luglio (ore 21 italiane) sfiderà Islanda e Belgio al Manchester City Academy Stadium di Manchester. Le gare saranno trasmesse in diretta da Rai e Sky). Accederanno ai Quarti di finale le prime due di ciascun girone.

L’elenco delle convocate per l’Europeo. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter); Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).

