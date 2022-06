Palermo in serie B, il nuovo regolamento che riguarda la rosa dei giocatori

Essere in Serie B, per il Palermo significa anche dover tener conto di un nuovo regolamento per quanto riguarda la composizione della rosa. In Serie D, le regole erano molto stringenti soprattutto quelle relative agli Under. In B, le disposizioni in tal senso sono un po' più leggere, ma chi verrà o chi resterà in società, dovrà tenere conto di alcuni fattori determinanti per partecipare al campionato cadetto senza grattacapi. Nella lista che il Palermo dovrà presentare alla Lega Pro entro un giorno prima della fine del mercato (e non oltre), non potranno esserci più di 18 "over", vale a dire quei calciatori nati prima del 31 dicembre 1999. In squadra al momento ce ne sono tantissimi e i rosanero possono dormire sogni tranquilli.

La Serie B, inoltre, permetterà una deroga non di poco conto: la lista degli over può arrivare anche a 20 calciatori se i due in aggiunta sono nel club da almeno 4 anni, a prescindere dalla società insediata in questo arco di tempo (nel caso dei siciliani, prima Zamparini e poi la Hera Hora di Dario Mirri, con la parentesi tragica di Arkus Network). Tra questi, Accardi è il giocatore che risponde perfettamente a questi requisiti, visto che è in rosa da oltre 4 anni. Dunque, il suo rinnovo di contratto (in bilico al momento) non sarebbe un problema da questo punto di vista. Nella rosa del Palermo ci sono anche diversi Under, ossia i giocatori nati dopo il 31 dicembre 1999, tra cui Buttaro, Felici, Doda e Silipo. In questa lista presenti anche Marong e Peretti (quest'ultimo rientrante dal prestito al Grosseto). Gli over sono tutti i restanti giocatori, tranne Brunori e Perrotta che, arrivati in prestito secco non vanno considerati come elementi della rosa.

Dal 1° luglio, infatti, questi faranno ritorno rispettivamente alla Juventus e al Bari, per poi decidere il proprio futuro. Al momento il Palermo ha 17 giocatori over: Alberto Pelagotti, Samuele Massolo, Ivan Marconi, Michele Somma, Edoardo Lancini, Roberto Crivello, Maxime Giron, Moses Odjer, Francesco De Rose, Gregorio Luperini, Samuele Damiani, Jacopo Dall’Oglio, Nicola Valente, Roberto Floriano, Giuseppe Fella, Edoardo Soleri e Andrea Accardi. E 8 Under: Enrico Mauthe, Bubacarr Marong, Manuel Peretti, Andrea Silipo, Andrea Felici, Alessio Buttaro, Masimiliano Doda.

Al momento la rosa sarebbe questa, ma è d'obbligo usare il condizionale visto che da qui al 13 agosto, giorno in cui inizierà il campionato di Serie B, molti calciatori potrebbero già essere andati via e molti altri ne potrebbero arrivare. Al momento praticamente tutti sono in discussione, eccezion fatta per il solo Soleri, sul quale proprio ieri è stato esercitato il riscatto dal Padova.

© Riproduzione riservata