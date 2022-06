Un poster del Palermo in regalo per i lettori del Giornale di Sicilia

Per festeggiare la promozione in serie B, domani (martedì 14 giugno) in regalo per i lettori del Giornale di Sicilia un poster del Palermo. Si tratta della foto della formazione iniziale scesa in campo al Barbera davanti a 35 mila spettatori nella partita decisiva di domenica contro il Padova, poi vinta per 1-0 con un rigore di Brunori. Un modo per ricordare l'impresa dei rosanero che hanno coronato con la Serie B la strepitosa serie di vittorie nei play-off.

