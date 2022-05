La diretta di Palermo-Entella: 0-0 I liguri ci provano in contropiede, centrali rosa sempre attenti

27' Un po' di imprecisione in mezzo al campo e partita non spettaccolare. Tentativi di contropiede per gli ospiti ma i difensori centrali del Palermo sono sempre molto attenti.

24' Ammonito Coppolaro della Virtus Entella.

23' De Rose spezza una ripartenza che poteva essere sanguinosa.

22' Valente ammonito dal direttore di gara Cascone.

21' Pericolo il Palermo! Damiani apre splendidamente per Brunori che entra in area di rigore e mette dentro per Luperini, ma è bravo il centrale di Gennaro Volpe a spazzare il pallone.

20' Valente calcia verso la porta ma viene disturbato al momento del tiro: para senza problemi Borra.

18' Impreciso il Palermo col pallone tra i piedi: Luperini scarica male su Brunori e l'azione svanisce.

16' Damiani dalla lunga distanza! La palla termina alta ma buona idea del centrocampista ex Empoli.

15' Pericolosa la Virtus Entella: Magrassi fa a sportellate con Marconi e riesce a crossare in mezzo; Massolo chiamato alla super uscita.

13' Incomprensione tra Lancini e Massolo: il difensore del Palermo anticipa di testa il suo portiere che poi è costretto a buttarla fuori in rimessa laterale.

11' De Rose recupera ancora un altro ottimo pallone, il Palermo poteva gestire però meglio il contropiede. Si resta ancora sullo 0-0.

10' Occasione Palermo! Luperini ci ha provato di testa su calcio d'angolo ma il pallone è finito fuori di poco. Rosanero vivi dopo un inizio timido.

9' Calcio d'angolo dalla sinistra per il Palermo.

8' De Rose conquista un buon pallone a centrocampo e calcia forte verso la porta: bravo Borra a distendersi e a bloccare il pallone in due tempi.

7' Dopo un avvio inceppato, i rosanero provano a guadagnare metri sulla metacampo avversaria.

4' Il Palermo aveva fatto gol in contropiede, ma l'arbitro ha subito annullato il gol. Brunori aveva calciato e colpito il palo, Floriano l'aveva messa dentro a porta vuota. Nulla di fatto, si resta sullo 0-0.

3' Pressa forte la Virtus Entella, il Palermo ha già sbagliato due palloni in uscita.

2' Cross di Valente per Brunori, ma l'attaccante del Palermo è in fuorigioco. Rimessa dal fondo per Borra.

cominciata Palermo-Virtus Entella

Queste le formazioni ufficiali di Palermo-V.Entella, gara di ritorno del secondo turno nazionale dei Play Off di Serie C 2021-2022, che avrà inizio alle ore 21.00.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano (cap.); 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma,19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

VIRTUS ENTELLA: 24 Borra; 3 Barlocco, 7 Dessena, 8 Capello, 9 Magrassi, 17 Karic, 19 Chiosa (cap.), 21 Coppolaro, 28 Rada, 33 Merkaj, 36 Sadiki.

A disposizione: 22 Siaulys, 6 Alesso, 14 Lipani, 15 Pellizzer, 16 Banfi, 20 Morosini, 26 Silvestre, 27 Palmieri, 31 Di Cosmo, 32 Lescano, 34 Meazzi, 35 Pavic.

Allenatore: Volpe.

Arbitro: Cascone (Nocera Inferore). Assistenti: Salama (Ostia Lido) - Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Maggio (Lodi).

